Um soldado americano e dois civis mortos em emboscada Um soldado americano foi morto e seis outros ficaram feridos numa emboscada nos arredores de Faluja, 60 km a oeste de Bagdá. Dois civis também morreram no incidente. O Exército americano informou que uma patrulha a pé foi atingida na explosão de uma bomba de fabricação caseira, e depois foi atacada com armas de baixo calibre. Tropas vasculharam posteriormente uma mesquita em busca dos atacantes, e prenderam três iraquianos. Os corpos dos dois civis foram levados para o Hospital Geral de Faluja. Um deles foi identificado como sendo o motorista sírio de um caminhão que transportava cimento do Líbano para Bagdá, e que foi pego no fogo cruzado. Dois caminhões civis foram atingidos por granadas propelidas por foguete. Um deles foi completamente destruído. O ataque ocorreu nas proximidades de uma ponte, quando cerca de 30 soldados a pé, acompanhados por cinco veículos Humvee, patrulhavam uma rodovia. A região é a mesma onde um caminhão de munição dos EUA, parte de um comboio, quebrou domingo de manhã e acabou atacado.