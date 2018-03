Um soldado americano morto e outro ferido em ataque em Bagdá Um soldado dos EUA foi morto e outro ficou ferido ao serem atingidos nesta quarta-feira por disparos de atacantes diante de um posto de gasolina em Bagdá. Indivíduos armados e a pé se aproximaram de um pelotão de soldados diante do posto e a pouca distância das tropas lançaram disparos contra os militares, matando um deles e ferindo outro. Os atacantes fugiram em seguida em um veículo que os aguardava, disse o capitão David Gercken, um porta-voz da Primeira Divisão Blindada do exército. Horas antes, soldados americanos abriram fogo contra ex-soldados do exército de Saddam Hussein que se manifestavam diante do palácio que era sede presidencial do regime derrubado para exigir soldos atrasados, matando dois dos manifestantes.