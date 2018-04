Um terço dos norte-americanos mente para faltar ao trabalho Um terço dos trabalhadores nos Estados Unidos inventa desculpas para faltar no trabalho --e mais de um terço dos chefes não acredita nelas, segundo uma nova pesquisa feita com 6.000 profissionais. Trinta e dois por cento dos trabalhadores questionados na pesquisa da empresa Harris admitiram que já mentiram que estavam doentes para não ir ao trabalho pelo menos uma vez no último ano. E alguns funcionários já usaram desculpas que deixaram seus chefes perplexos. Uma mulher disse que seu psiquiatra a mandou ficar em casa ou alguma coisa terrível iria acontecer, e um homem disse que ele não tinha nada para vestir porque alguém havia sumido com todas as suas roupas. Apesar da maioria dos chefes dizer que acredita nas desculpas, 35 por cento deles admitiram que já deram um jeito de checar se algum funcionário estava mesmo doente. Dezesseis por cento dos chefes demitiram o funcionário que não tinha uma desculpa legítima para ter faltado ao trabalho. "A melhor coisa é ser honesto. Se você é um funcionário forte e verdadeiro sobre o tempo que precisa de folga, seu chefe provavelmente irá te dar", disse Rosemary Haefner, da CareerBuilder.com, um site de empregos online que liderou a pesquisa. Sem surpresas, segunda-feira é o dia mais popular para faltar ao trabalho, com 52 por cento dos funcionários escolhendo esse dia, seguido de sexta-feira, com 24 por cento. A pesquisa também revelou que 23 por cento das pessoas faltam ao trabalho porque simplesmente não estão afim de trabalhar. Cerca de 60 por cento dos chefes que não acreditaram nas desculpas dadas por seus funcionários ligaram para suas casas. Outros 16 por cento pediram para outra pessoa ligar, e 14 por cento passaram de carro na frente da casa do funcionário supostamente doente. (Por Patricia Reaney)