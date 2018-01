Um verdadeiro baby boom real na Bélgica Mal nasceu, na noite de sexta-feira, a princesa Louise Sophie Mary já tinha visitas reais: os orgulhosos avós, o rei Albert II e a rainha Paola foram os primeiros a conhecer a primeira filha de seu filho mais novo, príncipe Laurent. A chegada da princesa Louise marca um virtual baby boom na casa real belga, seguindo-se ao nascimento de Gabriel, seu primo, filho do príncipe herdeiro Philippe e da princesa Mathilde, em agosto. E a única filha do rei Albert, Astrid, também deu a luz à sua primeira filha, princesa Laetitia Maria, no ano passado. O nascimento de Louise, no hospital universitário Saint-Lucas, em Bruxelas, foi anunciado hoje, oficialmente, pelo palácio real, que informou também que sua mãe, a princesa Claire está bem. A nova princesa é a oitava neta do rei, e a décima primeira na linha de sucessão do trono belga. Laurent, de 40 anos, e sua mulher, Claire, uma inglesa de 30, casaram-se em abril do ano passado.