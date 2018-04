Em 1953, o romancista Thomas Mann exortou um público de estudantes em Hamburgo a lutar "não por uma Europa alemã, mas por uma Alemanha europeia". O apelo apaixonado foi repetido incessantemente na época da reunificação. Hoje encontramos uma variante que poucos haviam previsto: uma Alemanha europeia em uma Europa alemã.

A república berlinense de Angela Merkel é uma Alemanha europeia, no rico sentido positivo em que o grande romancista empregava o termo. É livre, civilizada, democrática, rege-se pelas leis e tem consciência social e ecológica. Ela não é perfeita, longe disso, mas é tão boa como qualquer outro grande país da Europa e a melhor Alemanha que já existiu.

No entanto, em razão da crise na zona do euro, ela se encontra, sem querer, no centro de uma Europa alemã. Ninguém deve ter dúvida de que é a Alemanha que manda na zona do euro. A razão de termos um tratado sobre o pacto fiscal aprovado por 25 Estados-membros da União Europeia (UE) é que Berlim assim o quis. Os alemães dizem aos gregos, pobres e desesperados, "que façam sua lição de casa". Mais extraordinário ainda, a chanceler alemã está dizendo aos eleitores franceses em quem eles devem votar nas suas eleições presidenciais, por meio de uma série de aparições na campanha com Nicolas Sarkozy. Todos dizem que a Europa é dirigida por "Merkozy", mas, na verdade, é mais por "Merkelzy".

A Alemanha não queria esse posto. Estamos diante de um exemplo perfeito da lei das consequências imprevistas. Os líderes alemães, de Helmut Schmidt a Helmut Kohl, haviam previsto impulsionar o projeto europeu por meio de uma união monetária europeia, mas foi a França de François Mitterrand que insistiu em comprometer a Alemanha. Os historiadores podem discutir sobre em que medida o compromisso incluído no Tratado de Maastricht foi uma clara permuta em troca do apoio francês à unificação alemã, mas há duas coisas inquestionáveis. As duas margens do Reno estavam de acordo em que esse era um fator importante para conseguir que uma Alemanha recém unificada se sentisse ligada a uma Europa mais unida, na qual a França continuaria desempenhando um papel - o papel - dirigente. E muitos alemães pensaram que renunciar ao seu precioso marco era o preço econômico que teriam de pagar por um bem político maior.

Vinte anos depois de Maastricht, vemos que ocorreu exatamente o contrário. No plano econômico, o euro acabou sendo uma coisa muito positiva para a Alemanha. No plano político, foi precisamente a união monetária que colocou a Alemanha no assento do motorista e relegou a França ao do passageiro.

Até agora, a Alemanha está se mostrando um motorista obstinado, nervoso e sem muito habilidade. Por muitos motivos. Um deles é que ela não queria conduzir. Outro é a suspeita de que todos que vão no carro querem que a Alemanha pague a gasolina, a comida e, provavelmente, o hotel. Em uma mesa redonda realizada na Conferência de Segurança de Munique, há pouco mais de uma semana, tanto Robert Zoellick (do Banco Mundial) quanto eu insinuamos, cada um à sua maneira, que a Alemanha devia mostrar mais dotes de liderança. O ministro alemão da Defesa, Thomas de Maizière, respondeu que quando os anglo-saxões pedem mais liderança à Alemanha "o que eles querem dizer não é liderança, mas dinheiro". Não tinha razão, mas expressou bem o sentimento que invade muitos alemães.

Logo lhes surge também a infeliz sensação de que, façam o que fizerem, eles vão ser criticados. Um dos motivos é sua terrível história, a que provocou o apelo de Mann no pós-guerra. Se a Alemanha sugere a nomeação de um comissário para supervisionar os cortes orçamentários na Grécia, é inevitável que a tachem de Gauleiter (os supervisores distritais no regime nazista). Além disso, a classe dirigente alemã não está acostumada a desempenhar esse papel de líder na Europa, ao contrário da classe dirigente francesa, que o adora fazer. Os franceses querem, mas não podem; os alemães podem, mas não querem.

E o principal é o eterno dilema do incômodo tamanho intermediário da Alemanha. "Grande demais para a Europa, pequena demais para o mundo", disse Henry Kissinger. Mesmo que tivesse a elite mais segura e hábil do mundo, e mesmo sem a memória de 1914-1945, exercer a liderança desde essa posição intermediária seria difícil.

Diante de tudo isso, duas coisas seriam necessárias. A primeira seria que todos os alemães tornassem a ler o texto da breve palestra de Mann, tanto para compreender a dimensão histórica do desafio atual como para recordar a grandeza moral e intelectual que, em outros tempos, possuíram. Porque a mensagem de Mann àqueles jovens alemães de 1953, tão bela e tão tremendamente comovedora, pode se resumir também em três famosas palavras pronunciadas nos Estados Unidos: "Yes, we can". Sim, nós podemos.

A segunda coisa é que eles precisam de muita ajuda de seus amigos. Não poderão fazer por si sós. Podemos nos divertir com as palhaçadas de Sarko no assento do passageiro ("Non, non ma cherie! Tout droit, tout droit!" - Não, não querida, vá reto, vá reto!), mas ele não está muito errado. O fato de David Cameron ter decidido relegar a Grã-Bretanha ao assento de trás - ou até ao porta-malas - do carro europeu nesses momentos tão críticos é uma loucura inqualificável. Alguns dias atrás, Merkel tornou a destacar o muito que a Alemanha deseja que a Grã-Bretanha, um país como o seu, também do norte da Europa, liberal e defensor do livre mercado, volte para o centro dos assuntos europeus.

Na época de Hamburgo, em 1953, os britânicos fizeram todo o possível, com bastante nobreza, para ajudar uma Alemanha em ruínas a se reerguer. Seria uma enorme imprudência, uma estupidez, que a Grã-Bretanha abandonasse a Alemanha à sua sorte justo quando ela tem de desempenhar um papel tão decisivo na Europa, um papel que não queria, para o qual está mal preparada e no qual precisa de toda a ajuda que se possa prestar. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK