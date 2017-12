Uma das maravilhas do Peru será aberta ao turismo Um complexo arqueológico, similar em beleza à célebre cidadela inca de Machu Picchu, poderá, afinal ser conhecida por turistas de todo o mundo. O Peru receberá do governo francês US$ 5,7 milhões de dólares para as obras necessárias. O complexo de Choquequirao, uma imponente cidade de pedra em cima de uma montanha, a 3.104 metros de altitude, no departamento de Cusco, deve Ter sido o refúgio da última linhagem de incas de Vilcabamba, nos tempos da conquista espanhola. Mas, atualmente, só se pode chegar até ela por helicóptero ou viagem terrestre a cavalo. O governo peruano deseja converter o sítio arqueológico em um novo pólo de desenvolvimento turístico igual a Machu Picch, atualmente o maior atrativo do país. Para isto, construirá a estrada Cusco-Abancay e asfaltará um caminho de acesso a Choquequirao. Os investimentos totais incluem 18 obras além de estudos e pesquisas que procurarão recuperar o valor arqueológico e ecológico do complexo. Para realizar o projeto, o Peru se apoiou no Acordo de Operações de Conversão de Dívidas para o Desenvolvimento Sustentado, subscrito entre o governo do país e a França em outubro de 2002.