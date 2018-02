Uma delegação chinesa inicia uma visita a Coreia do Norte

Uma delegação do Governo da China iniciou neste sábado, 6, uma "visita de boa vontade" à Coreia do Norte, liderada pelo responsável do Departamento Internacional do Partido Comunista Chinês, Wang Jiarui.

A visita acontece logo após o Governo norte-coreano libertar o missionário americano Robert Park, detido em 24 de dezembro do ano passado após entrar na Coreia do Norte ilegalmente. Park chegou neste sábado a Pequim, embora a imprensa chinesa não tenha dado destaque à notícia.

A delegação chinesa se reunirá em Pyongyang com membros do Departamento de Assuntos Internacionais do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

Wang Jiarui é um dos delegados chineses que mais viajou para Coreia do Norte nos últimos anos, sobretudo para negociar as várias crises protagonizadas pelo regime liderado por Kim Jong-il por seu programa nuclear e seus testes de artilharia.

A China é o principal fornecedor de energia e alimentos da Coreia do Norte, e desde 2003 é anfitriã do diálogo - até agora improdutivo - entre as duas Coreias, EUA, Rússia e Japão com o objetivo de encerrar o programa nuclear norte-coreano.