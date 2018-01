Uma em cada 8 crianças desempenha atividade perigosa, diz OIT Uma em cada oito crianças no mundo realiza algum tipo de trabalho que pode causar-lhe danos físicos ou mentais, informou nesta segunda-feira a agência das Nações Unidas para o trabalho. Aproximadamente 246 milhões de crianças em todo o mundo estão envolvidas em formas inaceitáveis de trabalho infantil, incluindo cerca de 179 milhões - menores de 15 anos em sua maioria - que trabalham em atividades perigosas, como a mineração, a pesca e a construção, indicou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em um informe sobre as atividades das crianças que trabalham. "Estudos no Brasil, no Quênia e no México demonstraram que menores de 15 anos constituem entre 25% e 30% da força de trabalho total na produção de diversas matérias-primas", indica o informe. Cerca de 8,4 milhões de menores são "incondicionalmente" forçados a enfrentar as piores formas de trabalho infantil como "escravidão, tráfico, recrutamento forçado em casos de conflitos armados, prostituição e pornografia", segundo o relatório de 138 páginas intitulado "Um Futuro sem Trabalho Infantil". "Uma ampla gama de situações críticas - incluindo desastres naturais, problemas econômicos agudos, a epidemia da aids e os conflitos armados obrigam cada vez mais os jovens a realizarem trabalhos que os debilitam", diz o estudo, publicado para coincidir com a sessão especial da Asesmbléia Geral da ONU para a infância. Cerca de 60% das crianças que trabalham vivem na região Ásia-Pacífico e na África subsaariana. Cerca de 1% vive nos países dessenvolvidos. A grande maioria das crianças atua em setores como agricultura, pesca, caça e silvicultura. "O trabalho infantil atinge com freqüência graves proporções na agricultura comercial associada aos mercados globais de cacau, café, algodão, sisal, chá e outros produtos agrícolas", acrescentou. A maioria dessas crianças participa da chamada "economia informal", não reconhecida nem protegida pelas leis ou normas que regulam o mercado de trabalho. Embora a pobreza seja o principal fator que leva ao trabalho infantil, isto também ocorre devido a fatores como instabilidade econômica, discriminação, migração, falta de trabalho adequado para os adultos e a falta de escolas, advertiu a OIT.