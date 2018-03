Uma Europa mais à esquerda

No intervalo de dois anos, cinco países passaram a ser governados por partidos de esquerda na União Europeia: França, Holanda, Bélgica, Eslováquia e Lituânia. Além deles, Áustria e Chipre também entram nesse grupo na zona do euro. Com a Itália, quatro das seis maiores potências econômicas podem passar a ser dirigidas por chefes de Estado ou de governo progressistas. Ficam de fora a Alemanha de Merkel e a Espanha de Mariano Rajoy.

Para analistas políticos, depois de cinco anos de crise econômica e três de austeridade fiscal, os eleitores europeus parecem demonstrar uma fadiga dos governos de direita, a maioria até o momento. / A.N.