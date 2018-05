Uma forma de contornar a perda da maioria A ofensiva parlamentar do presidente venezuelano, Hugo Chávez, concretiza os temores manifestados pelos analistas do país logo após as eleições legislativas de 26 de setembro, que tiraram dele a maioria de dois terços na Assembleia Nacional. Até aqui, em razão da decisão da oposição de boicotar as eleições para a Assembleia em 2005, a base de apoio chavista contava com mais de 140 das 167 cadeiras da Casa, 2 das quais são ocupadas por representantes das nações indígenas.