Uma guerra suja no metrô de Paris. Contra os anúncios Suzanne, uma avó de cabelos grisalhos, um empertigado casaco cinza, uma blusa branca arrematada na gola por um broche, vigia furtivamente a plataforma de cima a baixo, alvoroçada pela saída dos passageiros do metrô. Lentamente, a estação esvazia-se; a costa está limpa. Alçando-se nos saltos altos, um olhar travesso nos olhos azuis, ele puxa um crayon de cera vermelho da bolsa e, empunhando-o como uma espada, escrevinha furiosamente sobre um painel publicitário louvando as utilidades domésticas da loja de varejo Darty: ?Coisas demais, poesia de menos?, ela escreve. Um outro ataque na guerra que os franceses resolveram levar contra os cartazes publicitários. Os agressores são um bando pequeno, heterogêneo mas determinado de camaradas, para quem a publicidade é uma praga. Os cenários da batalha são os túneis e plataformas do metrô de Paris e os pontos de ônibus em suas cidades. Os alvos: empresas que transformam o capitalismo num carrapato. Organizados através da internet, caçados pelas forças da ordem pública, esses guerrilheiros urbanos levaram o foco do debate para o poder da publicidade. Há anúncios demais? Eles funcionam? Devemos lutar contra? Para Suzanne, de 63 anos, militante política desde que atirou pedras na polícia pela primeira vez, durante a rebelião estudantil que abalou a França em 1968, a resposta a essas perguntas é ?sim?. ?Capitalismo precisa de consumismo para sobreviver?, ela diz. ?Se nos livrar-mos da publicidade, nos livraremos do consumismo e isto levará à libertação do capitalismo.? É difícil imaginar que as fundações da economia global tombarão tão cedo. Mas o movimento do anti-anúncio provocou um contra-ataque da gigante francesa da publicidade, a Publicis, e do operador de transportes públicos de Paris, RATP. Juntando forças, as duas empresas estão levando 62 militantes anti-anúncios aos tribunais, pedindo ? 980.000 (US$ 1,2 milhão) por prejuízos causados pela destruição e pichações nos cartazes. Suzanne não está entre esses 62, mas a ameaça de multas a assusta o suficiente para não revelar seu sobrenome. Apesar disso, continua em campanha, atacando o metrô com um grupo de adolescentes nesse último sábado, deixando um rastro de destruição no caminho. Louis, 16 anos, trabalha rápida mas eficientemente com sua lata de spray preto. ?Anúncios entorpecem você?, diz seu adendo a um cartaz do filme Shrek 2. ?Walt Disney... Hollywood... Grandes orçamentos... Não é bom?, ele resmunga à guisa de explicação, antes de correr à toda para atacar outro cartaz, antes que chegue um trem. ?Isto é felicidade?, diz, descrevendo como se sente ao pichar. ?É um verdadeiro prazer finalmente ser capaz de resistir.? A campanha francesa contra a publicidade de certa forma se encaixa no grande movimento europeu, e mesmo mundial, contra a globalização que regularmente faz reuniões de protesto contra a Organização Mundial do Comércio, o Grupo dos Oito, das nações mais ricas, e outros órgãos ?capitalistas?. Um dos membros do grupo de Suzanne, Christophe, de 17 anos, conta que viajou aos Alpes, junho passado, para protestar contra um reunião do G8. O bandinho de Suzanne troca de linha a três ou quatro estações, para evitar ser encontrado pelos agentes de segurança. À cada estação, primeiro segue outros passageiros que se dirigem às saídas. Certificando-se que não há guardas nos túneis, volta para pichar e rasgar os cartazes. Não é possível determinar quantos grupos diferentes estariam em ação nesse sábado. Mas o de Suzanne tropeça em outro, que cola adesivos, feitos em casas, com o aviso ?A luta contra os anúncios continua?, sobre os cartazes. A RATP, que transporta milhões de passageiros todos os dias, não está feliz em ver-se na linha de frente. Ela acredita que o público parisiense está a seu lado, citando uma pesquisa que encomendou no mês passado, mostrando que 73% das 800 pessoas entrevistadas acham que os anúncios tornam sua jornada diária nos transportes públicos ?mais agradável e menos monótona? e 75% dizem desaprovar os militantes anti-anúncio. ?Essas pessoas estão do lado errado da lei. Não podemos deixar esse tipo de ação continuar?, diz o porta-voz da RATP Fabien Contino. Segundo a operadora, de ? 65 milhões a ? 70 milhões (US$74 milhões a 86 milhões) que ganha por ano vendendo espaço publicitário fornecem recursos para a compra de 300 novos ônibus. Contino afirma que as passagens aumentariam 5% se não houvesse publicidade para reduzir seus custos. Mesmo assim, numa pequena vitória para os combatentes, a RATP determinou hoje, e pelos próximos 10 dias, a liberação do espaço de 47 cartazes, em 24 estações, para as pessoas escreverem o que quiserem