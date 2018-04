Uma lição de história Na ópera trágica que assistimos na Ucrânia, é difícil entender as frases, acompanhar as peripécias. Durante três meses, jornalistas e políticos nos dizem que toda a Ucrânia "está com fome da Europa" e os revoltosos heroicos, pró-europeus e democráticos da Praça Maidan não tinham outros rivais a não ser os policiais e soldados do regime do presidente Viktor Yanukovich.