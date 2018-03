Uma pessoa morre depois da explosão de bomba em Rangun

Uma pessoa morreu depois da explosão de uma bomba em um bairro do nordeste de Rangun, a maior cidade de Mianmar (antiga Birmânia). Já são pelo menos seis os incidentes parecidos ocorridos desde o começo de setembro, informou nesta segunda-feira, 20, a imprensa local. A explosão ocorreu no domingo à tarde em uma rua da área residencial de Shwe Tyi, na qual horas antes explodiu outra bomba sem causar vítimas. No dia 25 de setembro, três pessoas morreram e outras dez ficaram feridas na explosão de uma bomba em um parque da cidade. A Junta Militar atribui estes ataques a grupos terroristas formados por dissidentes, pois vários foram perpetrados coincidindo com os aniversários das grandes protestos antigovernamentais de 2007 e 1988.