Uma pessoa morre durante vários atentados na Irlanda do Norte Um homem morreu e uma pessoa ficou ferida em vários atentados durante a madrugada de quinta pra sexta-feira na Irlanda do Norte, informou a polícia local. A vítima fatal morreu depois que uma bomba explodiu em frente a sua casa, na região de Londonderry. Nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do atentado. Um pouco antes, ao norte de Belfast, um outro atentado a bomba aconteceu contra uma casa de uma família católica. A bomba foi lançada pela janela térrea da casa onde a mãe e quatro filhos estavam no primeiro piso da residência. Ninguém ficou ferido, mas a casa foi parcialmente destruída. Ao sul de Belfast, no distrito de Down, uma bomba foi encontrada e desativada a tempo em um jardim de uma casa onde mora um policial. E em Newtownards, um homem foi ferido com um tiro na perna disparado por um desconhecido que fugiu. A polícia suspeita que os autores desses ataques são membros de grupos paramilitares.