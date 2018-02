Uma pessoa morre na explosão de um carro-bomba na Finlândia Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na manhã desta terça-feira na explosão de um carro-bomba no centro de Helsinki, capital da Filândia, a 200 metros de uma sinagoga. O carro estava estacionado em frente ao hotel Helka, que teve apenas algumas janelas quebradas. Ainda não há informações sobre a identidade do morto, que estava dentro do carro, e as causas da explosão.