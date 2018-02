Unasul analisa hoje situação política na Venezuela

O vice-ministro das Relações Exteriores do Peru, Fernando Rojas, confirmou a ida de Maduro a Lima para participar do encontro, marcado para as 20h30 locais de hoje (22h30 em Brasília) no palácio do governo peruano.

A reunião de emergência da Unasul foi convocada ontem pelo presidente do Peru, Ollanta Humala, uma vez que o país ocupa a presidência de turno da entidade.

Rojas informou ainda que, à exceção do presidente do Equador, Rafael Correa, todos os chefes de Estado sul-americanos confirmaram presença no evento. Correa não irá porque está em viagem oficial à Europa. O Equador será representado pelo vice-presidente Lenin Moreno. O Paraguai, por sua vez, não participará por estar suspenso do bloco. As informações são da Associated Press.