Unasul apoia Argentina contra ação inglesa nas Malvinas Os países-membros da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) ratificam apoio à postura da Argentina contra a Grã-Bretanha realizar exercícios militares previstos para esta semana nas Ilhas Malvinas, cuja soberania é disputada com os argentinos. As forças militares britânicas disparam mísseis nas ilhas duas vezes por ano desde 1982 "para comprovar o estado das forças de defesa terrestre antiaérea desenvolvidas nas ilhas", segundo informa, oficialmente, o Comando das Forças Britânicas das Ilhas Malvinas e do Atlântico Sul.