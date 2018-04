Unasul enviará comissão ministerial à Venezuela

Um mês de protestos comandados por estudantes em várias cidades da Venezuela resultou em ao menos 25 mortos, de acordo com o governo. A inflação atingiu 56% no ano passado e o país possui uma das maiores taxas de assassinato do mundo.

Os ministros afirmaram que apoiam um diálogo entre o poder executivo e todas as forças políticas e todos os atores sociais da Venezuela para alcançar um acordo que contribua com a paz.

O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Elías Jaua, também esteve presente na reunião e disse estar satisfeito com a resolução. "A Unasul saiu fortalecida com esse amplo debate a favor dos valores democráticos", declarou à imprensa. Fonte: Associated Press.