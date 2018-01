Unctad diz que Venezuela está radicalmente dividida O secretário geral da Unctad (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento), embaixador Rubens Ricupero, lamentou a difícil situação política da Venezuela e disse ter ficado, em recente visita ao país, "impressionado" com o nível de polarização da população. "A Venezuela hoje é um país cindido ao meio. Lembra o Brasil de 1964, porém, multiplicado por 15 ou 20 vezes", relatou o embaixador, durante a conferência internacional sobre o "Futuro da Democracia na América Latina", organizado pelo Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, nesta segunda-feira, na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). Ricupero explicou que, apesar dessa radicalização, o país está buscando uma solução institucional e constitucional. "Uma das saídas para a crise está na Constituição", lembrou Ricupero, ao se referir ao referendo previsto no meio do mandato presidencial com o qual o povo venezuelano pode ou não manter o presidente no poder. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) rejeitou cerca de 800 mil assinaturas das 2,4 milhões necessárias para levar adiante o referendo previsto para meados deste ano na Constituição venezuelana. O ex-presidente uruguaio Julio Maria Sanguinetti, que também participou da conferência internacional na Faap, lembrou que a Venezuela, hoje, é o claro exemplo do desaparecimento dos partidos políticos. Pior, afirmou ele, "o país está dividido em dois e nenhum dos dois lados (tanto a situação como a oposição) tem um partido político que os represente, além de mostrar um estrutura autoritária". Durante o primeiro dia da conferência internacional, que tentou mostrar o "cansaço democrático" que exibem alguns países da região, a Venezuela e o Haiti, além da Bolívia, Peru e Equador, foram citados praticamente por todos os conferencistas. "Democracia é o meio pacífico pelo qual podemos tirar (do poder) um mau governante. Mas lembrem que democracia nem sempre significa liberdade", disse o ex-presidente uruguaio. Para ele, é importante conjugar, por um lado, democracia e liberdade e, por outro, liberdade e justiça. "Esse é o desafio permanente da velha e da nova democracia", sentenciou Sanguinetti, ao finalizar sua exposição sobre o futuro da democracia na América Latina, sem perder a chance de criticar políticos que se dizem "verdadeiros políticos". Para ele, o debate político hoje parece ter se transferido do Congresso para a televisão. "Que político trocaria 1 minuto no horário nobre da TV por 1 hora no Congresso?", indagou o ex-presidente uruguaio.