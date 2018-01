Unesco confirma destruição dos Budas O diretor-geral da Unesco, Koichiro Matsuura, confirmou hoje a destruição dos Budas de Bamiyan por parte do governo afegão dos talebans, e classificou o fato como "um crime contra a cultura". A primeira imagem da destruição das estátuas foi mostrada "com exclusividade internacional" pela rede americana CNN. Ela mostra um dos gigantescos Budas desaparecendo em meio a uma nuvem de poeira, em conseqüência de uma explosão. Matsuura acrescentou que as estátuas destruídas não faziam parte da lista do patrimônio cultural da humanidade, mas mereciam ter constado. "Espero que o que ocorreu não dê a outros fanáticos pretexto para novas destruições, desta vez de bens culturais muçulmanos. A violência absurda de uns não deve ser respondida com outra violência igualmente intolerável". A imagem da destruição pode ser vista no site da rede americana. (www.cnn.com).