Unesco e Museu Britânico buscam salvar tesouro iraquiano Numa tentativa de salvar uma das coleções de antigüiddes mais valiosas do mundo, a Unesco e o Museu Britânico anunciaram nesta terça-feira que enviarão equipes de especialistas ao Iraque para restaurar os museus e peças antigas saqueados em razão da invasão do país por tropas anglo-americanas. O saque generalizado em Bagdá e outras cidades iraquianas nos últimos dias propiciou um duro golpe contra as coleções das culturas babilônica, suméria e assíria que assinalam os 7.000 anos de civilização na antiga Mesopotâmia. Grande parte da revolta pela destruição tem como alvo os soldados americanos, que permaneceram imóveis e apenas a observaram enquanto a depredação ocorria. Só hoje as autoridades americanas admitiram ter ficado surpreendidas pelos atos de vandalismo e disseram que as tropas estavam muito ocupadas combatendo para poder impedi-los. "Não creio que alguém tenha imaginado que as riquezas do Iraque pudessem ser saqueadas pelo próprio povo iraquiano", disse o general Vincent Brooks na sede do Comando Central americano em Doha, Catar. A Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), com sede em Paris, disse que sua equipe estudará o estado dos museus e dos sítios arqueológicos, identificará a forma de restaurá-los e buscará doadores. A Unesco disse que sua equipe viajará para o Iraque "assim que as condições o permitirem". Cerca de 30 especialistas se reunirão na sede do organismo na quinta-feira para uma avaliação inicial sobre o tema. "A experiência recente da Unesco... mostra que a cultura pode desempenhar um papel crucial na consolidação do processo de paz", disse seu diretor-geral, Koichiro Matsuura, em uma declaração escrita. Em Londres, o Museu Britânico disse que também enviará uma equipe e exortou as Nações Unidas a proibirem a venda das antigüidades iraquianas saqueadas.