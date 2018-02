União Africana é inaugurada em Durban Dezenas de milhares de pessoas festejaram nesta terça-feira em um estádio de Durban, na África do Sul, a proclamação de uma nova organização continental, a União Africana (UA). A nova organização - criada à imagem da União Européia e que substituirá a ineficaz Organização para a Unidade Africana (OUA) - tem como objetivo tirar da miséria o continente mais pobre do mundo, comprometendo-se a aplicar um programa de governo transparente que acabe com os abusos dos direitos humanos e atraia investimentos estrangeiros. A primeira assembléia de chefes de Estado e de governo dos 53 países membros da UA aprovou ontem o estabelecimento de um Conselho de Paz e Segurança - integrado totalmente por mulheres - que terá autoridade para abordar conflitos e questões de segurança sob o amparo da UA. Diferente da OUA, a UA terá o direito de intervir nos países membros em casos de crimes de guerra e genocídio. Os líderes africanos estão admitindo seus problemas, dando assim o primeiro passo, ainda incerto, para a recuperação econômica e política. Mas o caminho deverá ser longo, segundo a maioria dos analistas. Tendo como pano de fundo uma fome que já se esboça no horizonte, ameaçando mais de 21 milhões de pessoas no sul da África, líderes de todo o continente prometeram aliança à UA, numa tentativa de trazer a liberdade e a prosperidade e libertar a África de sua herança de pobreza, conflitos e corrupção. Apesar das afirmações de que a África está pronta para abraçar a democracia e virar as costas a muitas décadas de golpes, contra-golpes e guerras civis, ainda pairam dúvidas em relação à disposição de abandonar os excessos megalomaníacos. Na sessão de abertura da reunião de cúpula de dois dias, o presidente sul-africano, Thabo Mbeki, congratulou-se com as recentes eleições pacíficas em Serra Leoa e Lesoto, apresentando-as como provas de que a África pode resolver seus próprios problemas. Não se fez nenhuma referência aos confiscos ilegais de terra feitos pelo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, que reduziram em 60% a produção agrícola em dois anos, deixando mais de 2 milhões de zimbabuanos ameaçados de morte por inanição. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, injetou uma nota de realismo ao advertir que o tamanho, a dívida e o legado das guerras do continente significam que será muito mais difícil construir a UA do que o foi a construção da União Européia. O presidente da Líbia, Muammar Kadafi, censurou asperamente as potências ocidentais pela escravidão e pelo passado colonial da África. Originariamente, Kadafi queria que a UA fosse uma espécie de Estados Unidos da África, sem fronteiras, comprometidos com a expulsão dos brancos e a obtenção de indenização pela escravidão e pelo colonialismo.