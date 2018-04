União Africana indica painel para mediar crise na Costa do Marfim

ADDIS ABABA - A União Africana (UA) nomeou um painel de seis presidentes africanos para mediar a crise política na Costa do Marfim. A lista anunciada nesta segunda durante uma reunião da UA inclui dois líderes que chegaram ao poder por meio de eleições - os da África do Sul, da Tanzânia e da Nigéria - mas também é integrado por três homens que lideraram golpes em seus países - os dirigentes da Mauritânia, Chade e Burkina Faso.

O atual presidente da UA e presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, também fará parte do painel, que tem um mês para tentar resolver a crise na Costa do Marfim.

O atual presidente do país, Laurent Gbagbo, se recusa a deixar o cargo dois meses depois de a comunidade internacional ter afirmado que ele perdeu a eleição para Alassane Ouattara. As informações são da Associated Press.