União Africana negocia cessar-fogo com rebeldes líbios Uma delegação de alto nível da União Africana (UA) chegou a Benghazi, principal cidade controlada pelos rebeldes na Líbia, para tentar negociar um cessar-fogo entre esses rebeldes e o regime de Muamar Kadafi, registrou um repórter da France Presse. A delegação chegou pelo aeroporto de Benghazi para apresentar ao Conselho Nacional de Transição dos rebeldes um plano de cessar-fogo aprovado por Trípoli, que incluiria o fim dos ataques aéreos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).