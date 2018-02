União Africana suspende Níger por golpe de Estado

O Conselho de Paz e Segurança da União Africana (UA) suspendeu nesta sexta-feira, 19, o Níger de todas as suas atividades na organização, informou à imprensa o representante de Uganda e presidente rotativo do organismo, Sebujja Katende.

Katende, que liderou uma sessão do conselho da UA, disse que seriam impostas sanções ao Níger após a condenação do golpe de Estado militar de quinta-feira, no qual foi derrubado o regime do presidente Mamadou Tandja.

A União Africana e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), além de União Europeia, Estados Unidos, África do Sul e França, tinham condenado previamente o golpe de Estado militar e exigido o restabelecimento da ordem constitucional no Níger.

O representante do presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, e três delegados da Cedeao já viajaram ao Níger para tratar com a junta militar golpista e outros políticos a situação do país e pressionar para o retorno à democracia.

Um grupo de militares ocupou nesta quarta-feira à força o palácio presidencial de Niamey e deteve o presidente Mamadou Tandja e vários ministros. Após assumir o poder, o grupo decretou a suspensão da Constituição e a dissolução de todas as instituições do Estado.