União Africana vai enviar tropas ao Sudão A União Africana, que reúne 53 países do continente, anunciou que enviará uma força de 300 homens à província de Darfur, no Sudão, onde milícias árabes, conhecidas como Janjaweed, vêm espalhando terror entre a população, gerando o que funcionários da ONU já classificaram como a maior crise do mundo atual. O diretor da Divisão de Paz e Segurança da UA, Sam Ibok, disse que a força terá a missão de proteger refugiados no Sudão e no Chade, país vizinho para onde muitos sudaneses fugiram após os ataques dos Janjaweed. O número anunciado representa um incremento significativo sobre os 150 observadores desarmados que a UA havia se comprometido a enviar ao Sudão em abril.