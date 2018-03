União Européia adota rascunho constitucional Sob forte esquema de segurança que reprimiu com violência protesto de anarquistas, os líderes da União Européia (UE), reunidos no balneário grego de Puerto Carras, concordaram hoje em adotar um texto apresentado pela Convenção Européia como base para negociar, a partir de outubro, a futura Constituição da UE. Denominado rascunho constitucional, o documento, entregue pelo chefe da Convenção Européia, o ex-presidente francês Valéry Giscard d´Estaing, foi recebido com frieza por muitos dos chefes de Estado e Governo da UE. "O rascunho será a base para as negociações da futura carta européia", disse o primeiro-ministro grego, Costas Simitis, que exerce a presidência rotativa da UE. Ele acrescentou que houve consenso entre os 15 atuais membros da UE e os 10 futuros (a partir de 2004), presentes à cúpula. O texto tem integral apoio de França e Alemanha, mas é visto com restrições por Espanha, Polônia e Áustria, que desejam emendá-lo. Entre seus críticos mais veementes, está o presidente da Comissão Européia, Romano Prodi, que o classifica de "frágil e decepcionante". Juristas acham que o rascunho evita questões delicadas, como a adoção de mecanismos rígidos que permitam o estabelecimento de uma política externa comum para todos os países membros. As divisões ocorridas na comunidade durante a guerra do Iraque afastam essa possibilidade, pelo menos a curto prazo. O documento propõe a criação do cargo de presidente da UE (com mandato de 2 ou 4 anos), em substituição à atual presidência rotativa de 6 meses, mas não faz referência a seus poderes. Os líderes da UE se comprometeram também com a criação de uma Agência de Armamentos em 2004 - uma proposta franco-britânica. Ela funcionaria no âmbito da defesa, com atribuições voltadas para investigação e aquisição de armamentos. Outra questão examinada: a Política de Segurança e Defesa Européia (PESD). Os dirigentes fizeram um balanço positivo, embora reconhecendo a existência de deficiências. Interpretando a opinião geral, o chefe do governo grego disse que a UE já conta com uma Força de Reação Rápida pronta para intervir em missões humanitárias, de remoção de vítimas e de manutenção e imposição da paz. Essa unidade é capaz de mobilizar 60 mil homens em 60 dias ou 5 mil entre 5 e 30 dias. A reunião prossegue amanhã e deve ser encerrada no domingo.