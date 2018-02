União Europeia amplia embargo de armas contra Síria

BRUXELAS - A União Europeia (UE) ampliou nesta segunda-feira, 23, as sanções contra a Síria e pediu aos países membros para investigar embarcações e aviões transportando cargas suspeitas para o país, no momento em que ministros das Relações Exteriores avisaram que a escalada da violência na Síria está desencadeando uma crise de refugiados para as nações vizinhas.

Os 27 ministros da UE acrescentaram 29 nomes a uma lista de mais de 170 cidadãos sírios e companhias que são suspeitos de estarem associados com a repressão no país ou beneficiando o regime do presidente Bashar Assad. Eles também endossaram um plano para reforçar o embargo do bloco, exigindo inspeções no território ou nas águas territoriais dos países que formam a UE.

"Nossas decisões vão reforçar as sanções contra o regime de Assad e também ajudar países vizinhos, principalmente a Jordânia e o Líbano", disse o ministro das Relações Exteriores da França, Laurent Fabius.

A UE proibiu a exportação de armas para a Síria em maio de 2007. Porém, até agora, os países membros tinham o direito de decidir se inspecionavam ou não cargas que poderiam violar o embargo.

As informações são da Associated Press.