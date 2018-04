União Europeia ampliará embargo econômico à Síria A União Europeia (UE) imporá um embargo econômico mais duro contra o governo da Síria, disse sob anonimato um funcionário da UE em Bruxelas nesta quarta-feira, no momento em que a Rússia tenta estabelecer o diálogo entre o vice-presidente sírio Faruk Sharaa e a oposição. Na Síria a violência continua e ativistas disseram que pelo menos 50 pessoas foram mortas hoje pelo governo na cidade de Homs. O governo da Turquia declarou nesta quarta-feira que quer coordenar uma reunião sobre a Síria para harmonizar as políticas dos países vizinhos do Mediterrâneo e das potências mundiais, após a resolução que condenaria o governo sírio ter sido rechaçada na Organização das Nações Unidas (ONU).