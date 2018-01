União Européia aprova projeto de democratização em Cuba A presidência da União Européia (UE) expressou hoje apoio ao Projeto Varela, apresentado pela oposição ao presidente de Cuba, Fidel Castro, que propõe a democratização da sociedade cubana. Em um comunicado divulgado em Madri, a UE expressou "o reconhecimento e a solidariedade em relação aos impulsionadores do Projeto" que foi apresentado perante a Assembléia Nacional de Cuba, com a assinatura de milhares de pessoas que defendem as liberdades civis na ilha. A UE disse confiar em que o projeto "seja submetido aos trâmites (parlamentares) e sirva para abrir um debate que favoreça o processo de transição pacífica em direção a uma democracia pluralista e uma sociedade cubana reconciliada". O Projeto Varela "constitui uma importante iniciativa impulsionada pela sociedade civil cubana para introduzir as mudanças que Cuba necessita e que a própria sociedade cubana exige", afirmou a presidência da UE. "A iniciativa - acrescentou a UE - defende a introdução de um sistema de direitos e liberdades que a própria Constituição enuncia, mas que não tem aplicação na realidade". A UE "acolhe com satisfação o anúncio de sua apresentação perante a Assembléia Nacional", indicou por a presidência européia, a cargo do primeiro-ministro espanhol, José María Aznar.