União Européia chega a acordo sobre os 13 exilados palestinos A União Européia (UE) aprovou nesta terça-feira um acordo para enviar a seis diferentes países europeus os 13 palestinos que foram expulsos do Oriente Médio após permanecerem sitiados na Basílica da Natividade em Belém. Pelo acordo, Espanha e Itália receberão três militantes cada, Grécia e Irlanda dois cada e, dos outros dois, um irá para a Bélgica e outro para Portugal. O 13º permanecerá em Chipre até aparecer um país disposto a aceitá-lo. Chipre não faz parte da UE - embora seja candidato a membro -, por isso não está citado no acordo, apenas no comunicado. Tal comunicado explica que a permanência dos refugiados nestes países será "temporária e por razões exclusivamente humanitárias". "Cada um dos países-membros... deve expedir um visto nacional que permita aos exilados ali permanecerem por um prazo de 12 meses", e sua validade será limitada ao país que os acolher. Os funcionários da UE não explicaram o que acontecerá no final desse período, mas a UE dá a entender que cada nação "adotará as medidas convenientes segundo seu sistema legal para proteger a segurança pessoal" dos exilados. As condições em que os palestinos viverão nesse primeiro ano - tais como alojamento, relações com familiares, uma eventual ocupação ou formação profissional - também deverão ser reguladas pelas leis nacionais dos países que os receberem. Segundo fontes espanholas, um avião militar recolherá ainda hoje os 12 militantes. De Chipre, o aparelho se dirigirá primeiro a Atenas e em seguida a Roma, antes de regressar a Espanha, cujo país ocupa a presidência rotatória da UE. Irlanda, Bélgica e Portugal deverão buscar os exilados na capital espanhola.