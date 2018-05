União Europeia critica aeroportos por falta de planos para mau tempo

BRUXELAS - A Comissão Europeia criticou os operadores de aeroportos do oeste europeu nesta terça-feira, 21, por não estarem adequadamente preparados para lidar com o mau tempo, em meio às fortes nevascas que atrapalham o tráfego aéreo no continente nos últimos quatro dias.

O órgão, braço executivo da União Europeia (UE), deve elaborar novas regras caso os operadores aeroportuários não tomem voluntariamente ações para se preparar melhor para o mau tempo, disse em comunicado Siim Kallas, chefe de política de transportes da comissão. "Eu estou extremamente preocupado com o nível de problemas para se viajar pela Europa causados pela forte neve", afirmou Kallas. "Isso é inaceitável e não deve ocorrer novamente."

A neve continua hoje a atrasar voos pela Europa ocidental. Há atrasos e cancelamentos nos três maiores aeroportos da região, o Heathrow, de Londres, o de Frankfurt, na Alemanha, e o Roissy-Charles de Gaulle, em Paris. O Aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, cancelou voos porque sofria com a falta do líquido usado para descongelar o gelo. Depois, porém, o aeroporto informou que já havia reposto seus estoques do produto. As informações são da Dow Jones.