União Européia e Arábia Saudita fecham acordo de comércio A Arábia Saudita e a União Européia assinaram neste domingo um acordo que garante livre acesso a bens e serviços entre o país e o bloco europeu. A informação é da agência Saudi Press. A assinatura do acordo coloca a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mais próxima da Organização Mundial do Comércio. O país é o único, dos 15 membros do Conselho de Cooperação do Golfo, sem assento na OMC. O acordo foi assinado pelo ministro do comércio saudita, Hashem Yamani, e o comissário da UE para comércio, Pascal Lamy. Pelas regras da OMC, um país que deseje entrar na organização deve assinar acordos com seus principais parceiros comerciais a respeito de acesso a mercados e taxas. A União Européia é um dos principais mercados da Arábia Saudita, mas a monarquia não tem acordo bilateral com os Estados Unidos. Nos últimos tempos, foram assinados acordos entre os sauditas e países como o Japão, Austrália, Canadá, Argentina e Brasil. O ministro saudita do comércio disse que houve negociações de seu país com os Estados Unidos, mas as propostas de abertura do setor de serviços da Arábia Saudita, em especial do segmento de seguros, emperrou as negociações.