União Europeia encarrega chefe de diplomacia de iniciar diálogo com Cuba

LUXEMBURGO - Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) encarregaram nesta segunda-feira, 25, sua Alta Representante, Catherine Ashton, de estabelecer contatos políticos com Cuba para estudar possíveis formas de avançar na relação bilateral.

Catherine, que terá que atuar dentro do marco da atual "posição comum" da UE sobre Cuba, se comprometeu a relatar o resultado da missão em dezembro, indicaram fontes do bloco. A representante diplomática "espera estabelecer contatos" com o governo de Havana até dezembro, embora não esteja prevista uma viagem a Cuba, acrescentaram as fontes.

Os ministros da UE e Catherine debateram nesta segunda a resposta da União Europeia às últimas decisões de Havana de libertar 42 presos políticos e anunciar algumas reformas econômicas.

Ao falar sobre estas decisões, a representante disse aos ministros que o então ministro de Relações Exteriores espanhol, Miguel Ángel Moratinos, fez um trabalho "fenomenal" e que seu esforço "alcançou, na relação bilateral, uma demonstração de que Cuba está disposta a um compromisso".

"Agora temos que transferir essa atmosfera positiva ao nível europeu", disseram as fontes, que destacaram que a nova ministra das Relações Exteriores espanhola, Trinidad Jiménez, fez uma "apaixonada" defesa da proposta de Madri de iniciar um diálogo com Cuba e superar a chamada "posição comum".

Essa política, vigente desde 1996 e que deve continuar por enquanto, vincula as relações entre a UE e Havana aos progressos em matéria de direitos humanos e democratização na ilha, e foi sempre rejeitada pelo governo cubano.

Uma das tarefas dos contatos políticos de Catherine com Cuba seria discutir um acordo bilateral entre o bloco europeu e a ilha. Legalmente, o bloco poderia iniciar os contatos diretamente, já que não requer obrigatoriamente de uma autorização do Conselho, mas os líderes europeus insistem na importância do respaldo político.