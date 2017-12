União Européia envia dinheiro para pagar funcionários palestinos A União Européia (UE) enviou nesta segunda-feira ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, o dinheiro necessário para pagar parte dos salários atrasados de 50.000 funcionários do serviço público de saúde e de educação. Fontes da ANP disseram que os trabalhadores receberão a partir de setembro o equivalente a 1.500 shekels, aproximadamente 250 euros. Espera-se que o pagamento de parte dos salários atrasados impeça a greve anunciada pela Associação de Professores Palestinos, com 8.000 membros. A paralisação deve começar em 2 de setembro, junto com o início do ano letivo na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. Os sindicatos do setor de saúde anunciaram que se unirão à greve, e apenas os serviços de emergência continuarão funcionando. Cerca de 170.000 funcionários públicos têm recebido com atraso, ou apenas parte dos salários desde que o Governo da ANP está sob ocomando de Ismail Haniyeh, do Hamas. A UE e os Estados Unidos interromperam suas doações aos palestinos por não reconhecerem o grupo radical.