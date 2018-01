União Européia espera avanço da democracia no Iraque após prisão de Saddam O alto representante para a política exterior e de segurança comum da União Européia (UE), Javier Solana, disse que "hoje é um dia importante para os iraquianos", que acordaram com o anúncio da prisão do ditador Saddam Hussein. Para o chanceler da UE, a captura de Saddam "contribuirá para a estabilidade do país e vai acelerar a reconstrução e a democratização do Iraque". Solana disse que está acompanhando as notícias da captura de Saddam pelas forças de coalizão do Iraque. » veja a galeria de imagens