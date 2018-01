União Européia lamenta cancelamento de missão em Jenin A União Européia (UE) lamentou hoje a decisão do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, de cancelar uma missão que investigaria o que ocorreu no campo de refugiados palestinos de Jenin, na Cisjordânia. O porta-voz da UE, Gunnar Wiegand, disse que o bloco de 15 nações apóia a missão internacional, que seria liderada pelo ex-presidente da Finlândia, Martti Ahtisaari. A missão foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU para investigar alegações palestinas de que tropas israelenses teriam perpetrado um massacre em Jenin. "É lamentável que a missão da ONU não possa seguir adiante", disse Wiegand. "Isto significa que o governo de Israel prefere viver com essa dúvida sobre sua cabeça". Na terça-feira, o presidente da Comissão Européia, Romano Prodi, havia denunciado como "inaceitável" a recusa de Israel em receber o time de investigadores da ONU. Israel apresentou uma lista com exigências em troca de sua cooperação. O Estado judeu quer ter maior poder sobre a escolha de testemunhas e decidir quais os documentos que seriam apresentados. Israel exige também que seus soldados fiquem livres de qualquer julgamento e a presença de mais especialistas em contraterrorismo no grupo das Nações Unidas. Ontem, Annan decidiu que, "diante de tais exigências", o time não terá condições de seguir adiante com sua missão. Segundo Wiegand, os danos causados em propriedades palestinas durante a ofensiva israelense devem somar cerca de US$ 2 bilhões. De acordo com ele, a UE se comprometeu em levantar 232 milhões de euros (cerca de US$ 209 milhões) para ajudar na reconstrução das propriedades, incluindo escolas e escritórios governamentais.