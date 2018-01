União Europeia pode oferecer apoio financeiro à Ucrânia

"Se houver a formação de um governo reformista na Ucrânia, nós iremos trabalhar com a comunidade internacional e as instituições financeiras para apoiar o país", afirmou Barroso ao jornal alemão Welt am Sonntag.

O presidente da Comissão Europeia acrescentou que a UE está disposta a assinar um acordo que prevê livre comércio com a Ucrânia logo que o país esteja pronto. "A União Europeia está determinada em apoiar as reformas políticas e econômicas na Ucrânia", enfatizou Barroso.

Na entrevista, Barroso apelou para que o acordo entre o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovich, e a oposição assinado ontem tenha efeito e que a reforma constitucional ocorra, bem como um governo de transição seja formado imediatamente e que as eleições sejam antecipadas.

"Isso deve acontecer sem demora. A comunidade internacional tem o dever e a responsabilidade de apoiar esse processo", afirmou.

A respeito das sanções da UE à Ucrânia, Barroso disse que o bloco da moeda comum "não pode ficar indiferente às imagens dos últimos dias". Fonte: Associated Press.