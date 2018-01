União Européia põe Hamas na lista de terroristas Reunidos na Itália, os chanceleres dos países da União Européia denunciaram hoje o grupo palestino Hamas como uma organização terrorista, depois que ele assumiu a responsabilidade pelo atentado do dia 19 em Jerusalém. "Surgiu consenso para pôr o Hamas na lista de grupos terroristas", anunciou o chanceler Dominique de Villepin, da França, o país que mais resistia à medida. A decisão da UE, que vinha sendo pedida tanto por Israel como pelos EUA. abre caminho para que as contas do grupo na Europa sejam congeladas. Em resposta à decisão, o Hamas exortou todos os muçulmanos a promover um boicote comercial contra a UE.