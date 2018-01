União Européia prepara a redução de suas forças na Bósnia A União Européia (UE) estudará os preparativos para reduzir a sua operação militar na Bósnia e o lançamento de missões civis no Kosovo e Afeganistão, numa reunião de dois dias entre os ministros da Defesa do bloco, que começa nesta quinta-feira, 1, na cidade alemã de Wiesbaden. A UE confirmou esta semana sua intenção de reduzir de 6.500 para 2.500 homens as suas forças na Bósnia até junho. A situação da segurança evoluiu o suficiente para permitir a transição, na avaliação da UE, que no entanto manterá sua capacidade de reação. Kosovo Os ministros debaterão também os planos da UE de assumir as tarefas policiais e de administração civil das Nações Unidas no Kosovo, depois de o Conselho de Segurança da ONU aprovar o estatuto final da província sérvia, de maioria independentista albanesa. Desde 21 de fevereiro, sérvios e albano-kosovares discutem em Viena a proposta de estatuto apresentada pelo mediador da ONU, o ex-presidente finlandês Martti Ahtisaari. Ele espera receber o sinal verde do Conselho de Segurança no fim de março. A UE deve postar na província uma missão policial e de apoio ao Estado de direito, à Justiça e às instituições, integrada por cerca de 1.500 pessoas. O futuro papel da UE no Kosovo exigiria uma estreita colaboração com a Otan, que conta com 16 mil soldados no território e continuará cuidando da segurança. Afeganistão A reunião desta quinta-feira, 1, terá como convidado o secretário-geral da Otan, Jaap de Hoop Scheffer, quem mantém contatos regulares com o Alto Representante para a Política Externa e de Segurança Comum da UE, Javier Solana. Os ministros serão informados também dos preparativos para uma missão de formação da Polícia no Afeganistão, em maio, atendendo a um pedido da Otan, que conta com 35 mil soldados no país. A missão será integrada por 160 policiais e 70 especialistas. Outro tema na agenda é a cooperação com outras organizações, como a ONU e a União Africana. A UE é o principal apoio financeiro e político da missão de paz da União Africana (UA) na conflituosa província sudanesa de Darfur, que atravessa um momento difícil devido à obstrução do governo ao posicionamento de uma força de apoio da ONU.