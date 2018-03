União Européia propõe diálogo com a OEA sobre imigração A comissária européia de Relações Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, manifestou sua intenção de iniciar um diálogo com a Organização dos Estados Americanos (OEA) a respeito da polêmica reforma migratória aprovada no bloco, disse na sexta-feira o chanceler do Peru, José García Belaunde. Ele disse ter aproveitado uma reunião mantida por ambos na Bélgica para lhe antecipar alguns temas que serão levados em breve por uma comissão da OEA, já que muitos imigrantes na Europa são da América Latina. A nova regra permite a detenção de imigrantes ilegais na UE por até 18 meses, e proíbe novas tentativas de ingresso por quem tiver sido apanhado. "O que recebemos como resposta da comissária Ferrero é a vontade de iniciar esse diálogo, provavelmente num primeiro momento seja em nível ministerial", disse García Belaunde de Bruxelas à rádio local RPP. "É bom, porque pode dar força à nossa preocupação e nosso desejo de modificar ou de proteger em todo caso a situação dos migrantes dos nossos países", acrescentou. Os 34 países da OEA manifestaram em junho sua preocupação com as leis e medidas adotadas em alguns Estados, que poderiam restringir os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos migrantes. O chanceler peruano, que participará da comissão de alto nível da OEA, defendeu o estabelecimento de acordos migratórios bilaterais para resguardar os direitos dos latino-americanos. A Comissão Européia estima que haja até 8 milhões de imigrantes clandestinos no bloco. No primeiro semestre de 2007, mais de 200 mil foram detidos, e cerca de 90 mil foram expulsos. García Belaunde também se reuniu com o comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson, e disse que "estão dadas as condições para retomar o diálogo e a negociação entre a União Européia e a Comunidade Andina" para um futuro acordo bilateral. A UE suspendeu a rodada que deveria manter nesta semana com a Comunidade Andina (Colômbia, Peru, Equador e Bolívia), alegando falta de consenso interno sobre comércio, desenvolvimento sustentável e propriedade intelectual. O ministro peruano disse esperar que o acordo saia até o primeiro semestre de 2009.