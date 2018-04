União Europeia propõe retomada de diálogo com o Irã em novembro

BRUXELAS - A chefe de política externa da União Europeia (UE), Catherine Ashton, propôs nesta quinta-feira, 14, a retomada das negociações nucleares com o Irã para novembro deste ano, em Viena.

De acordo com um comunicado, Ashton anunciou a disposição em negociar após receber "recentes indicações positivas" de Teerã que indicam que o negociador nuclear iraniano, Saeed Jalili, está disposto a se reunir com ela.

O Irã anunciou neste mês que estava pronto para negociar com o 5+1 - grupo formado por EUA, Reino Unido, China, França, Rússia e Alemanha - no fim de outubro ou no começo de novembro. Teerã, porém, estabeleceu condições e não respondeu imediatamente à oferta feita nesta quinta por Catherine.

"A alta representante propões Viena como uma possível sede para esse diálogo. Ela espera que o senhor Jalili responda positivamente e procure um engajamento construtivo do Irã no mês que vem", diz o comunicado da União Europeia.

As potências ocidentais acusam o Irã de esconder, sob seu programa nuclear civil, outro de natureza clandestina e aplicações bélicas, cujo objetivo seria a aquisição de armas atômicas. Teerã nega tais alegações.

As tensões sobre o programa nuclear iraniano se acirraram no final do ano passado após o Irã rejeitar uma proposta de troca de urânio feita por EUA, Rússia e Reino Unido. Meses depois, o país começou a enriquecer urânio a 20%.

Um acordo mediado por Brasil e Turquia para troca de urânio chegou a ser assinado com o Irã em maio. O acordo, porém, foi rejeitado pelo Grupo de Viena - composto por Rússia, França, EUA e AEIA - e o Conselho de Segurança da ONU optou por impor uma quarta rodada de sanções ao país.