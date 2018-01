União Européia ratifica acordo de tráfego aéreo com os EUA Os ministros do Transportes dos países membros da União Européia (UE) ratificaram nesta quinta-feira, 22, por unanimidade o acordo de "céus abertos" com os Estados Unidos. O acordo liberará o tráfego aéreo entre os dois lados do Atlântico, facilitará as fusões e aquisições de companhias aéreas e deve criar 80.000 empregos em cinco anos. Segundo fontes da UE, os representantes dos 27 países do bloco alcançaram chegar a um acordo para desregular o setor da aviação, pois o Reino Unido superou as reservas que tinha.