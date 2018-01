União Européia reitera importância da ONU no pós-guerra A União Européia (UE) disse que as Nações Unidas (ONU) devem desempenhar um ?papel central? na reconstrução do Iraque. Segundo a declaração divulgada nesta quinta-feira pelos membros da UE, que estão reunidos em Atenas, na Grécia, a ONU deverá gerir o Iraque até a formação de um governo autônomo. ?A UE deseja ter um papel significativo neste processo?, diz a nota. A declaração, que deverá ser ratificada hoje, incluindo os dez novos membros da UE, reafirma igualmente ?o compromisso de União Européia? sobre a concretização do processo de paz entre israelenses e palestinos. ?É fundamental uma aprovação rápida de um acordo por parte do presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, e do Conselho legislativo palestino, liderado pelo recém nomeado primeiro-ministro, Mahmoud Abbas?, detalha a nota. Segundo o acordo do Quarteto, proposto pela UE, Estados Unidos, Rússia e a ONU, um Estado palestino seria criado em 2005 e coexistiria em paz com o Estado de Israel seguro. Veja o especial :