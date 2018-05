União Européia suspende vendas do remédio anti-Aids Viracept A Comissão Européia suspendeu a permissão do laboratório suíço Roche para vender o remédio Viracept, contra o HIV, na União Européia. "A suspensão se deve à contaminação de determinados lotes de Viracept com mesilato de etilo, uma substância genotóxica", disse a executiva da UE numa nota na terça-feira. O medicamento tinha sido retirado do mercado em junho, quando a Roche disse que sua permissão para vender o Viracept estava sendo temporariamente suspensa pelas autoridades. A própria empresa anunciou ter identificado uma impureza química no produto. O Viracept (mesilato de nelfinavir) também foi recolhido no Brasil em junho, por iniciativa da Roche. A comissão disse que o anúncio baseou-se nas conclusões científicas da Agência Européia de Medicamentos (Emea) e em consultas com os membros da UE. "A suspensão só pode ser revogada por uma outra decisão da comissão, depois da avaliação de novos dados fornecidos pela agência", disse a executiva da UE. Uma representante da Roche disse que pretende voltar a fabricar a droga em setembro ou outubro.