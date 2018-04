União Europeia tem último dia de eleição para Parlamento

No último dia das eleições para o Parlamento da União Europeia (UE), 19 países vão às urnas neste domingo.

O restante dos 27 integrantes do bloco, entre eles a Grã-Bretanha, a Irlanda, a Holanda e a República Tcheca, já votaram nos seus representantes.

Ao todo, estão em jogo 736 cadeiras do Parlamento europeu, mas teme-se que o comparecimento neste ano seja o mais baixo da história do bloco. Nenhum resultado pode ser divulgado até o fechamento das urnas, na tarde de domingo.

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, e o primeiro-ministro espanhol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, foram os primeiros líderes do bloco a votar neste domingo.

Sarkozy e a primeira-dama francesa, Carla Bruni-Sarkozy, votaram em Paris.

Antes de votar em Madri, Zapatero se disse otimista.

Projeto europeu

"Quero votar pelo projeto europeu hoje. Este grande projeto que é a Europa nos deu muita estabilidade e neste momento ele tem um futuro cheio de oportunidades para os espanhóis", disse o líder.

No entanto, analistas dizem que entre os vitoriosos deste pleito podem estar partidos de extrema-direita, já que muitos eleitores acreditam que a UE não ajudou o suficiente no combate à crise econômica global.

Os primeiros resultados devem ser divulgados a partir das 17h, de Brasília, deste domingo.

Algumas pesquisas indicam que menos de metade dos 375 milhões de eleitores do país devem votar.

Praias cheias

Na Grécia, as praias estiveram lotadas neste domingo, dando a impressão de que muitos preferiram ignorar o voto.

Os gregos estão entre os países em que se espera que os eleitores usem o voto para protestar contra o governo. A expectativa é de que isso aconteça também na Grã-Bretanha, na Espanha, na Hungria e na República Tcheca.

Os resultados do pleito é aguardado ansiosamente entre os britânicos, já que pode afetar a política nacional depois de semanas de crise no país.

A crise começou com o escândalo do reembolso de gastos pessoais de parlamentares, detonado pela publicação de relatórios de despesas apresentadas por integrantes do governo e da oposição.

Com isso, o partido do premiê britânico Gordon Brown, o Trabalhista, amargou derrotas nas eleições locais, enfrentou pedidos de renúncia e foi obrigado a realizar uma reforma ministerial. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.