União Européia tenta abrir diálogo com Cuba A União Européia está buscando uma relação com Cuba "completamente respeitosa", que permita abrir um renovado diálogo político, disse hoje o chanceler belga, Louis Michel, que está em visita oficial à ilha. "Viemos expressar nossos pontos de vista, nossa grande disposição de discutir com vocês, nossa vontade de fazê-lo em uma relação completamente respeitosa", afirmou o chanceler no início de seu primeiro contato com a chancelaria cubana. Sentado frente a seu colega cubano, Felipe Pérez Roque, no Ministério das Relações Exteriores, Michel disse que espera que "os ânimos cubanos e europeus tenham se acalmado, já que conseguimos lançar as bases de um diálogo político renovado". As relações de Havana com a União Européia caíram a um de seus pontos mais baixos depois que, no ano passado, nações européias apoiaram um voto de censura a Cuba na Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos.