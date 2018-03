União Européia vai exigir que Irã assine tratado nuclear A União Européia deve lançar no início da semana uma advertência séria ao Irã, exigindo que o país assine "urgente e incondicionalmente" o protocolo adicional do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, segundo afirmaram hoje fontes diplomáticas européias. Uma das fontes disse que, além da questão do programa nuclear iraniano ser relevante tema na agenda da reunião dos ministros de Exterior da UE que se encontram em Luxemburgo, o país deve receber a mensagem de que o mais importante no estágio atual é que o Irã assine o protocolo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O Irã teve mais um dia d eprotestos reprimidos com violência pelo governo. Centenas de manifestantes foram detidos hoje em Teerã por protestar contra o regime fundamentalista do país. Vários milicianos também foram presos após invadirem, nesta madrugada, duas residências universitárias onde agrediram estudantes. Os EUA disseram-se alarmados com a violência no Irã e pediram a libertação dos manifestantes presos.