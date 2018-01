Única mulher entre republicanos, Carly Fiorina abandona corrida presidencial

A empresária Carly Fiorina, ex-presidente da Hewlett-Packard (HP), anunciou nesta quarta-feira, 10, que deixou sua candidatura pela indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de novembro. Carly era a única mulher na disputa do partido opositor.

"Ainda que eu suspenda hoje minha candidatura, seguirei viajando por este país e lutarei por aqueles americanos que se negam a se conformar em como as coisas estão", afirmou ela, em um comunicado. "O Partido Republicano deve lutar para acabar com o capitalismo corrupto e responsabilizar a inapta burocracia governamental", afirmou a empresária, de 61 anos.

Carly é a última aspirante a desistir desde setembro. Ela obteve 4,1% dos votos nas primárias de New Hampshire na terça-feira e 1,9% no caucus de Iowa. Três candidatos abandonaram a corrida na semana passada após o resultado decepcionante em Iowa: Rand Paul, Rick Santorum e Mike Huckabee.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais cedo, o governador de New Jersey, Chris Christie, informou que estudava abandonar sua campanha após ter chegado em sexto lugar nas primárias republicanas de New Hampshire. No entanto, ainda não havia emitido um comunicado oficial.

Carly se destacou nos primeiros debates na TV por seus conhecimentos sobre dados militares e uma articulada defesa contra agressivos comentários sobre sua aparência proferidos por Donald Trump, mas nunca cresceu expressivamente nas pesquisas. Ela havia se posicionado como um contra-peso à democrata Hillary Clinton, que agora será a única mulher na disputa. / AFP