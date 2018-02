Unicef alerta de novo sobre tráfico de crianças no Haiti A diretora-executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Ann Veneman, afirmou ontem que algumas pessoas podem ainda estar tentando contrabandear crianças para fora do Haiti. Segundo ela, proteger os menores que sobreviveram ao terremoto do dia 12 de janeiro no país é a principal preocupação da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) no momento.